Çakma Ahmet Kaya’ya dava açıyor

Geçtiğimiz gün vefatının 23. yıl dönümü olan Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya mahkeme koridorlarında... Rahmetli eşi Ahmet Kaya'nın ses rengi ve tonlamasıyla protez şarkılar seslendiren İsmail Yılmaz isimli şarkıcıya Gülten Kaya dava açmak için avukatlarına talimat verdi.İsmail Yılmaz'ın yaptığı açıklamaların sosyal medyada eşinin görselleri üzerine yerleştirilip paylaşılması ve 'Ahmet Kaya söyledi' algısı oluşmasından ötürü rahatsızlık duyan Gülten Kaya, bu durumdan sürekli huzursuzluk yaşadıklarını belirtti.