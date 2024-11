Şilan'la biz birbirimizi bulduk bu projede. O da uzun süre sonra sahnelere döndü ben de 5 yıl aradan sonra sahneye döndüm. Şilan'ı çok sevdim, kendimi şanslı hissediyorum. Doğurmak üzereyken Kemal aradı ve projeden bahsetti. Ben de sahneyi çok özledim. Daha önce 72. Koğuş'ta Kemal ile bir araya gelmiştik.Kaktüs Çiçeği 1969'dan beri sahnelenen sinemaya uyarlanmış bir eser. Dürüstlüğe önem veren, gerçek sevgiye vurgu yapan klasik bir romantik komedi. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Daha önce de Türkiye'de önemli isimler tarafından sahnelenmiş biz de çok heyecanlıyız. 11 Kasım'da prömiyer yapıyoruz.Ben Stephanie doktorun asistanı, özel ilişkilerini evliymiş gibi uzakta tutuyor. Kadın seyirci için de önemli Kadınların dayanışması da ortaya çıkacak. Aynı zamanda Türkçe müzikler var, görsel şov sunmayı hedefliyoruz.Diziye hayır demem ama tiyatronun yeri başka.Annelik iyi gidiyor. Çalışarak mutlu olan biriyim. Çalışınca daha iyi bir anne oluyorum. Çocuklarımın benimle gurur duymalarını, örnek almalarını isterim.Genç yaşlarda bazı sorumlulukları almak kolay değil. Sorumluluk sahibi bir çocuktum.Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği eylem planı gönderildi. Bu planı okuduğumda ne kadar güzel bir proje dedim. Daha önce de BM'de çalıştığım bir konuydu. Anne, kadın ve çocukların korunup güçlenmeleri benim için çok hassas bir konu. Buna katkı sağlamak doğru diye düşündüm. Ebelere daha çok alan açılacak, gebeler için mutlaka her hastanede okul olsun diye yazıldı oraya. Her kadın bu eğitimi alabilmeli. Doğumla ilgili karar verirken kendisi karar versin ve sorular sorabilsin. Sonuçta doğumda her şey olabilir. Önemli olan anne bebek sağlığı. Kamu spotu çok başarılı oldu dikkat çekti. Bu eylem planının arkasında duruyorum.Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça bir kadın doğal doğum yapmak istiyorsa anne dostu yaklaşım gerek. Bu kadının kararıdır, kimse onu yargılayamaz.Benim arzum şu: Kadın benim için kraliçedir, kadına saygı duyulacak. Kendi kararını verecek, ücretsiz eğitim hakkına kavuşacak. Ben de gittim eğitim aldım, kendimi güçlü hissettim. Doktor bir şey söyleyince ne demek istediğini daha iyi anladım.Çocuk yaptık büyüdü. Sahneleri çok özledim. Tiyatro olacağını hiç düşünmüyordum, hayal etmiyordum. Çünkü 6 yıl geçti aradan altından kalkabilir miyim diye korkularım vardı. Kemal Başar beni aradı, bence büyük bir risk aldı.Romantik komedi bir oyun. Kaktüs Çiçeğimiz Azra. Ben Antonya karakterini oynuyorum. Gelgitler yaşayan, deli dolu, yalnız ama kendi ayakları üzerinde durmayı başaran genç bir kız. Engin Benli'nin oynadığı Julyen karakteriyle ilişkisi var. Ancak Julyen, Antonya ile evlenmek istemediği için ona evliyim ve 3 çocuğum var diyerek yalan söylüyor. Sonrası oyunda...Bir adam iki kadın. Alışıldık bir durum değil. Normalde bu iki kadın çatışır, kavga eder, bizde tam tersi durum oluyor. Bu da beni etkiliyor. İzleyenler de ders çıkaracak diye düşünüyorum.Kemal hocayla ve Azra ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Unutulma korkusu yaşamadım.Çocuğumu kendim büyütmek istedim. Göcek'e taşındık ailece. Ama İstanbul'dan kopamıyorum. Benim için tempolu bir hayat başladı. 2-3 günde bir gidiyorum ama yorucu oluyor. Buraya geldiğimde annemde kalıyorum. Oğlum Şener de anneanneyle vakit geçirdiği için mutlu. Göcek'i de çok seviyor. Her spora yatkınlığı var.İsim konusunda çok zıtlaştık. Benim beğendiğimi o beğenmiyordu onun söylediklerini ben. En sonunda tamam Şener olsun dedim. Ona o kadar benziyordu ki çok sevindi. Ama şimdi zorlanıyoruz, Şener diye bağırınca karışıyor.Çocuk filmi gibi gözükse de aslında çocuk filmi olarak sınırlanacak bir film değil. Ailece izlenecek Yeşilçam tadında komedisi olan, zaman zaman duygulandıran bir film oldu. Ben Beyza karakterini oynuyorum. Kızımı oynayan Ayşenaz çok akıllı bir kız. Okulda biraz sorunlar yaşıyor. Akran zorbalığına yönelik mesajlar var. Güzel bir aile görüyoruz, anne babanın minik ayrılığından sonra yeniden bir araya gelmesi bir şeylerin iyileşmesini sağlıyor.İlk defa anne rolü oynuyorum. Artık genç anneler var. Çok tatlı bir deneyimdi benim için. Çocukları çok severim zaten. Kızımı oynayan Aylin de çok şekerdi. Hatta benim yaşıtım olan çoğu oyuncudan yetenekli olduğunu söyleyebilirim.İş yoğunluğundan çocuklarına fazla vakit ayıramayan ebeveynlere göndermemiz de var.4 yıl aradan sonra bu projeyle döndüm. Çok beğendim hikâyeyi, aile işinde olmak çok hoşuma gitti. Tiyatro yapıyorum çok keyif alıyorum. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası devam ediyor.Kaderci biriyim. Bir şey için gerekli emeği verip sonra elimi ayağımı çekerim. Olur veya olmaz. Oyunculuğa başladığım dönemde etrafta bu kadar terbiyesiz insan yoktu. Demiştim 10 yıl önce. Herkesin bir devri ve zamanı var. Benimki de hiç geçmiyor çok şükür. Bu benim için çok kıymetli.Kendi içinde komedisi olan bir film. Ben dedeyi oynuyorum, Janti bir dede, yine karizmatik bir adam.Oğlum Murat'la kuşak çatışmaları var aramızda. Babaların hayal ettiği bir evlat durumu vardır, o duygulara da dokunuyoruz.Filmde biraz Ertem Eğilmez dokusu var. Özlem duyulan dönemler o filmler. O tatta bir film, aksiyonu da bol olan bir film. Gülyabani'ye göndermemiz var. Bence filmin devamı da gelebilir.8-10 çocuk bir arada çalıştık. Güzel bir enerjiydi. Birkaç tanesi çok iyiydi. Başrol oynayan kızımız Aylin çok yetenekli. Set gören çocukla görmeyen çok belli oluyor.Masada şekerlerin, kurabiyelerin, tatlıların olduğu bir sahnemiz vardı. Çocuklar için büyük bir olay. Sahneye başladık, masayı silip süpürmüşler. Diğer sahnelerde bir şey kalmadı.Yeni nesilde dünya çapında oyuncularımız var. Kendilerini çok iyi geliştirip yurt dışına açılmalarını dilerim.3 kuşağın hikâyesini anlatıyoruz. Benim oynadığım Murat karakterinin babasıyla ve kendi kızıyla arasındaki kuşak çatışmalarını irdeliyoruz. Murat biraz sakar sorumsuz bir adam. Kızı onun bu durumundan çok hoşlanmıyor. Çünkü çok zeki mucit bir kız. Evde yaşadıkları olay yüzünden baba evine dönmek zorunda kalıyorlar kızıyla.İyi niyetli, iyi olmaya çalışan, sevgi dolu bir karakter. Aksiyonu bol sahnelerim vardı. Düştüm kalktım. Yaşayan bir karakter sonuçta.Çocuk oyuncularımız da iyiydi. Oynadığım Murat karakteri gibi sakar bir insan değilim. Ama temiz cama kafamı vurduğum oldu.Bizimkiler, İkinci Bahar ve Süper Baba gibi dizileri hâlâ oturup izlerim. 90'lar çocuğuyum.Oyuncu olmak istiyordum çocukken ama İktisat okudum. Kastamonu'da doğup büyüdüm, etrafımda konservatuvar, tiyatro falan yoktu. O yüzden Ankara'ya okumaya gittim.