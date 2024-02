Can Atay ‘bornoz kuşağı’ davasında beraat etti: ‘Çok şükür eziyet bitti’

İşadamı Can Atay ile mimar Polen Atay, 2019'da evlendi. Polen Atay, düğünden 4 gün sonra eşinden şiddet görmeye başladığını açıkladı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek 14 Temmuz 2020'de eşinden şikayetçi oldu. Can Atay hakkında 'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada savcı Atay'ın üzerine atılı 'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan delil yetersizliğinden beraat verilmesini talep etti. Atay, "Ne bir tokat ne de bir şiddette bulunmadım. Eşim kendini asmaya teşebbüs etmiştir. Suçsuzum" dedi. Kararını açıklayan heyet, Atay'ın beraatına hükmetti. Duruşma çıkışı Can Atay'ın annesi gözyaşlarını tutamadı. Can Atay ise "Çok şükür bu eziyet bitti. Her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı" diyerek sevincini aktardı.KARAR arasında açıklama yapan Can Atay, şunları söyledi: "Eşim intihara teşebbüs etti. Hayatını kurtarmama rağmen 15 gün sonra eşyalarını toplamış, banka hesaplarını boşaltmış. Verdiği ifadede onu öldürmeye çalıştığımı iddia etmişti. Kendisinin mesnetsiz iddialarından başka suç işlediğimi gösteren bir şey yo."