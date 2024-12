‘Can Borcu’ için geri sayım başladı

atv'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı dizisi Can Borcu'nun merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. YönetmenliğiniSemih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı Can Borcu, 21 Aralık Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Can Borcu dizisinin yeni tanıtımı da heyecanı arttırdı.Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar.