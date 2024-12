Can borcu izleyiciden tam not aldı

atv ekranlarında geçtiğimiz cumartesi günü izleyiciyle buluşan Can Borcu dizisi, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyada adından sıkça söz ettiren dizi, izleyicilerden tam not aldı. Dizi, olumlu değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi başarılı oyuncular rol alıyor.