‘Can Borcu’ kadının gücüne vurgu yapıyor

Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Can Borcu' dizisi; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların iş hayatında güçlenmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi gibi kritik konuları güçlü bir dramatik anlatımla ele alarak büyük takdir topladı. Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİ- DER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, dizinin kadınların ekonomik bağımsızlığını, fırsat eşitliğini ve toplumsal hayattaki yerini güçlendirme çabasını takdir ederek bu tür yapımların artmasının önemine dikkat çekti ve 'Can Borcu' dizisinin yapım şirketi NTC Medya'ya gönderdiği bir mektupla teşekkürlerini sundu. Bezircioğlu, mektubunda 'Can Borcu'nun sunduğu güçlü kadın karakterler ve ilham veren hikâyelerle farkındalık yarattığını belirterek bu tür içeriklerin ekranlarda daha fazla yer almasının, toplumsal dönüşüm açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.