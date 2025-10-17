Cannes’da, atv dizileri yıldız gibi parladı

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan ATV, yayınladığı dizileriyle tüm dünyanın ilgi gösterdiği MIPCOM'da içerik alıcılarıyla buluştu. Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 41. kez kapılarını açtı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, fuarın ilk gününden itibaren dünya televizyon devleriyle buluşarak büyük ilgi gördü.

ATV'DEN GÖRKEMLİ LANSMAN!

MIPCOM'un ilk günü, ATV Distribution ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle taçlandı. ATV'nin yeni sezon dizilerinden 'Gözleri Karadeniz' (Waves of Love) Cannes'da gerçekleştirilen görkemli bir lansmanla uluslararası alıcılarla buluştu. Gecede, 'Gözleri Karadeniz' dizisinin başrolleri Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, davetlilerle bir araya geldi. Türk oyunculara yabancı basın ve sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gösterildi. Dizinin uluslararası tanıtım fragmanları ve çok özel görüntüleri katılımcılarla paylaşıldı. 'Gözleri Karadeniz' (Waves of Love), 'Aşk ve Gözyaşı' (Queen of Tears), 'Aynadaki Yabancı' (Stranger in the Mirror), 'Bir Gece Masalı' (The Nightfall), 'Kuruluş Orhan' (The Ottoman: Orhan), 'Can Borcu' (Hidden Destiny) ve birçok dizinin tanıtımı MIPCOM'da gerçekleştirildi.