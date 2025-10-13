‘Çocuklar artık bana anne diyor’

Alişan, Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, eşi Buse Varol'un yoğun çalıştığını ve evde çocuklarla daha fazla vakit geçirdiğini belirtti: "Programım gündüz saatlerinde olduğu için şanslıyım, eve geldiğimde çocuklar da gelmiş oluyor ve birlikte vakit geçiriyoruz. Buse genelde il dışında oluyor. Allah'tan görüntülü konuşma var, öyle hasret gideriyoruz. Çocuklar artık bana 'anne' demeye başladı. Onlara hem annelik hem babalık yapıyorum. Bu dönemde 'erkek gibi erkek, kız gibi kız' yetiştirmek gerçekten çok zor. O yüzden sosyal medya kullanımına sınır koyduk."