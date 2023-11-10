Çocuklar ve gençler İstanbul’un tarihiyle tanışıyor

Dünya tarihinin en etkileyici ve köklü şehirlerinden biri olan İstanbul'un kültürel ve tarihi değerlerini çocuklar ve gençlere aktarmayı amaçlayan 'İstanbul Muhafızları', en sevilen çizgi diziler arasında. Reytingleriyle dikkat çeken ve Youtube'da 200 milyondan fazla izlenen çizgi dizi, hafta sonları MinikaGO'da ilgiyle izleniyor. İstanbul'un tarihi mekanlarında geçen 'İstanbul Muhafızları', dört arkadaşın maceralarını konu alıyor. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif, tarihî eserlere zarar vermek isteyen Gürgen ile Azmi adlı kötü karakterlere karşı mücadele ediyor. Psikologların danışmanlığında hazırlanan çizgi dizi, İstanbul'un zengin tarihi ve kültürel mirasını genç nesillere sevdirirken, İstanbul'u sahiplenmenin değerini öğretme misyonunu üstleniyor. 'İstanbul Muhafızları' hafta içi saat 07.00, 10.30 ve 18.20'de yayınlarına devam ederken, hafta sonları da maraton kuşağında izleyiciyle bir araya geliyor. Çizgi dizi, kasım ayı boyunca cumartesi günleri saat 18.20'de, pazar günleri 14.25'te arka arkaya en güzel bölümleri ile MinikaGO ekranlarında olmaya devam edecek.