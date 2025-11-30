Çocukluğumun geçtiği organik zamanları özlüyorum

1985... Hem SABAH gazetesinin doğduğu yıl, hem de Türkiye'nin yeni kuşağını şekillendiren pek çok ismin dünyaya gözlerini açtığı tarih. Aradan geçen 40 yılda Türkiye değişti, medya değişti, hikâyeler değişti; ama o yıl doğanların taşıdığı enerji, üretkenlik ve yenilik duygusu hiç değişmedi.Bugün, SABAH'ın 40. yaşını kutladığı bu özel sayıda tam da bu ruhu temsil eden iki kişi buluştuk. 1985 doğumlu, güçlü ekran enerjisiyle tanıdığımız başarılı oyuncu Hande Doğandemir ve yine 1985 doğumlu bir gazeteci olan ben... Aynı yılın çocukları, aynı zamanın tanıkları; birimiz kameranın önünde, birimiz kalemin arkasında...Bu röportaj, sadece bir oyuncuyla yapılan klasik bir söyleşi değil; 40 yılın içinden geçerek bugüne gelen bir kuşağın ortak hafızasını, değişen Türkiye'yi, dönüşen sektörleri ve kişisel hikâyeyi bir araya getiren özel bir buluşma...Hem Hande Doğandemir'in güçlü kariyer yolculuğunu, hem de 40 yaşın insanda yarattığı dönüm noktası duygusunu taşıyan samimi bir sohbet... SABAH'ın 1985'ten bugüne uzanan yolculuğunu, o yıl doğan iki profesyonelin gözünden yeniden okuma fırsatı sunuyor. 40. yıla yakışan, kuşağın ruhunu hissedeceğiniz bir röportajla karşınızdayız.Ne için geç kalmışlık olabilir bilemiyorum,açıkçası her zamanın bir ruhu var.Ben yaşamış olduğum her dönemden çokmutluyumHepsi beni ben yapan zamanlar. Çokgüzel dönemlerde çocukluğumu, geçirdiğimidüşünüyorum. Şimdi çocuklarteknoloji ve imkanlar dahilinde daha konforluyetişiyor olabilir ama ben çocukluluğumungeçtiği o organik zamanları dahaçok seviyorum ve özlüyorum.Evet açıkçası tam da bu yüzden çokavantajlı görüyorum, her dönemiyaşayabilmişbirnesiliz.Bir toplum kültürel olarak nasıl değişiyorsainsanları da dış görünüşlerindensosyal yaşamlarına, tepkilerine, tutumlarınakadar da değişiyor. Dolayısıyla konuşmaşeklinden tutun her tavrına ve görünüşünekadar her açıdan çok farklı.Evet tabii ki. Evde çocukken televizyonkarşısında otururken bugünleri hiçdüşünmedim. Hatta o zaman izlediğiminsanlarla çalışmak müthiş bir zevk.Benim şansıma babam çok fotoğrafımıçekmiş, çocukken kendi de meraklıymışfotoğraflamaya. Albümlerce fotoğrafımvar, oldukça analog hissediyorum.Bütün bir kuşak için geçerli mi bilmiyorumama tam olarak bu üç özelliği kendimiçin söyleyebilirim.Evet kuruyorum tabii, biz çünkü analoğunbitmesine ve teknolojinin başlamasınaşahit olan bir nesiliz.Biraz zamanımı aldı ama tecrübeyledoğru orantılı olarak fark ettim.Herkesin hayatım hakkında söz hakkıolduğunu düşünmesi.Niyetim, duruşum hayatta hep çokaçıktır. Tutarlı olmaya çalışırım, niyetiminhaksızca sorgulandığı her an diyebilirim.Pijamalarımla köpeğimi kucağıma alıphiçbir şey yapmadan oturduğum anlar.Üzücü ve yetersiz buluyorum amazamanın ruhu böyle, ne kadar inkaretsem de, maalesef gerçek bu. Umarımhep beraber gerçek duyguların dahafazla arkasında durabiliriz.Açıkçası maalesef hepimiz dijitalin hayatımıza girmesiyle her şeyi teknoloji üzerinden takip eder olduk ama hâlâ eve gazete alındığında ben çok mutlu oluyorum ve iyi hissediyorum. Ailem hâlâ eve gazete alıyor.Yüzlerce şey olurdu, tıpkı şu an hala kendime söylediğim gibi. 'Sen kendini biliyorsun, olduğun kişiden vazgeçme ve onunla gurur duy!' derdim.Bana neler yaşatacaksın çok merak ediyorum ama bu bizim yolculuğumuz ve biricik, yanındayım...Ne yalan söyleyeyim story'lik ama aynı zamanda analog fotoğrafla da arşivliyorum, yani her ikisine de uyum sağlamayı seviyorum.Yine ikisi diyeceğim ama teknolojiye daha yakın hissediyorum kendimi. Teknolojiyi ve yeni imkanları takip etmeyi seviyorum.