‘Çocuksu şeyleri seviyorum’

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile birlikte Bebek'te arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı. Gazetecilerle konuşan popçu, evin ışıklandırılmasını değiştiren eşinin yaptığı sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Onun her sürprizi çok güzeldir, çocuksu şeyleri sevdiğim için bu yıl bana yine çok tatlı bir sürpriz hazırladı" dedi. Terlemez ise, "Ece çok mutlu oluyor, seviyor, yılbaşında ışıkları çok sever. Bu sene de yüzü gülsün, sevinsin diye uğraştım" dedi.

'YAPAY ZEKADAN KORKUYORUM'

Yapay zekâ ile üretilen şarkıların mesleklerini tehdit edip etmediği hakkında konuşan popçu, "Yapay zeka bizim yerimizi alamaz, çünkü gerçek biri değil. Bizim işimiz canlı canlı duyguyu ortaya dökmek, bunun yerini tutamaz. Ama yapay zekâyla ilgili birçok şey de korkunç geliyor bana" dedi. Ünlü popçu ardından şaşırtan bir detay paylaştı: "Dün Mustafa Ceceli dinletti. Semiramis Pekkan'ın sesinden yapay zekâ bir şarkı çıkarmış. O kadar gerçekçi ve muhteşem ki... Korktum!" Seçkin, "Yapay zekâ yeni bir Ece Seçkin yaratır mı?" sorusuna "Mümkün değil, imkânsız" diye yanıt verdi.