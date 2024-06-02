Çok fazla yemek beni zorladı

Deadpool Wolverine filminde oynayarak Wolverine rolüne geri dönen Hugh Jackman, yaşadığı zorlukları anlattı. 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan 'Wolverine' macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu. Jackman yaşadığı zorluklardan bahsederken, "Geri dönmek gerçekten eğlenceliydi ve çok heyecanlanmıştım. Ama en zoru yemek konusuydu. Rolüme hazırlanırken çok fazla yemem gerekiyor. Bana göre, vücut tipime göre, doğuştan sıskayım. En zor kısmı, cüssemi ayarlamak. Beni tüketen kısım bu oldu" dedi.