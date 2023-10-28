Cumhuriyetimizin 100. yılında Sinan Akçıl’dan anlamlı mesaj: Emanetinizi sonsuza götürmeye kararlıyız!

Akçıl, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin 100 üncü yılını yaşama şansını elde eden bir kuşakta olduğumuz için çok şanslıyız.. .Kağnıların üzerinde, kurşunların altında, uykusuz, yaralı gecelerde bugüne... Bu yazıyı yazabilmemi sağlayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman silah arkadaşlarına selam olsun. Biz iyiyiz, mutluyuz, sayenizde özgürüz... Aradan 100 yıl geçti ve emanetinizi sonsuza götürmeye kararlıyız... Sizi seviyoruz ve minnettarız.. imza:Türk Halkı."