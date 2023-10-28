Haberler Günaydın Haberleri Cumhuriyetimizin 100. yılında Sinan Akçıl'dan anlamlı mesaj: Emanetinizi sonsuza götürmeye kararlıyız!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:38

Cumhuriyetimizin 100. yılında Sinan Akçıl'dan anlamlı mesaj: Emanetinizi sonsuza götürmeye kararlıyız!

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm ülkede coşku ve büyük bir gurur ile kutlanıyor. Yurdun dört bir yanında Cumhuriyetin 100. yılına yakışır birçok etkinlik ve konserler gerçekleştirilecek. Türk bayraklarıyla bezenen sokaklar, evler, işyerleri, okullar ile Cumhuriyet ruhu bu yıl bir başka yaşanıyor. Sevilen sanatçılarımızdan Sinan Akçıl da bu kutlu günleri gördüğümüz için çok şanslı bir nesil olduğumuzu dile getirirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman silah arkadaşlarına minnet duygularını paylaştı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Sinan Akçıl’dan anlamlı mesaj: Emanetinizi sonsuza götürmeye kararlıyız!

Cumhuriyetimiz 100 yaşında! Türk milletinin gurur gününde sanat camiasından isimlerde bu coşkuya ortak oldu. Bu isimlerden biri de Sinan Akçıl.

Akçıl, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin 100 üncü yılını yaşama şansını elde eden bir kuşakta olduğumuz için çok şanslıyız.. .Kağnıların üzerinde, kurşunların altında, uykusuz, yaralı gecelerde bugüne... Bu yazıyı yazabilmemi sağlayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman silah arkadaşlarına selam olsun. Biz iyiyiz, mutluyuz, sayenizde özgürüz... Aradan 100 yıl geçti ve emanetinizi sonsuza götürmeye kararlıyız... Sizi seviyoruz ve minnettarız.. imza:Türk Halkı."

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Cumhuriyetimizin 100. yılında Sinan Akçıl'dan anlamlı mesaj: Emanetinizi sonsuza götürmeye kararlıyız!
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