Dans tutkusunu klibine taşıdı

Şarkıcı Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı 'Nasıl Olacak' dün dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu. Mustafa Ceceli'nin aranje ettiği şarkının klibi için Ecem Gündoğdu'nun kamerasının karşısına gecen Arıcı, dans performansı ile beğeni topladı. Dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen popçu, klibin koreografileri için özel dans dersleri aldı. Arıcı "Şarkılarımı, sevenlerime ve destekçilerime ulaşmak için bir araç olarak kullanmayı seviyorum. Olduğum gibi kalıp kaliteli şeyler üretmeye devam ettikçe de başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi.