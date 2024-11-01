Dansa adanmış bir ömür

Çağdaş dans sanatçısı, koreograf, eğitmen, sanat direktörü Geyvan Mcmillen 83 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk akademik modern dans eğitiminin başlamasında ve modern dans topluluklarının kuruluşunda öncülük yapan, Sanat ve Tasarım Fakültesi kurucularından öğretim üyesi Geyvan Mcmillen'in vefat haberini ilk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi duyurdu. Modern dans sanatının Türkiye'de gelişimini sağlayan McMillen için ilk tören önceki gün Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirildi.Törende öğrencileri konuşmalar yaparak anılarını paylaştı. Öğrencilerinin gözyaşları arasında uğurlanan Mcmillen için Taksim Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra usta sanatçı Demirciköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geyvan McMillen, 1960'lı yıllardan itibaren, Türkiye'de dans sanatının gelişimine ve uluslararası alanda tanınırlığına önemli katkılar sağlayan bir isim... Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Dame Ninette De Valois'in öğrencisi olan sanatçı; dansçı, eğitmen, koreograf, yönetici, sanat yönetmeni olarak farklı kurum, okul ve festivallerde yer aldı.Londra ve New York'ta Martha Graham ve Cunningham teknikleri üzerine eğitim alarak çalışmalarını sürdüren McMillen, Türkiye'de modern dansın öncülerinden oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Bölümü, Cemal Reşit Rey Dans Tiyatrosu Topluluğu ve İstanbul Dans Tiyatrosu (İDT+) gibi oluşumlarla dans alanında genç nesillerin yetişmesine, yenilikçi ve disiplinlerarası projelerin üretilmesine köprü oldu. Mcmillen; Hacettepe, İstanbul ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitelerinde de modern dans tekniği dersleri verdi, Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul Devlet Opera ve Balelerinde eğitmen ve koreograf olarak çalıştı, Kültür Bakanlığı Dans Danışmanlığı ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve dans danışmanlığı yaptı.MCMILLEN'IN ardından bir taziye mesajı paylaşan sanat yönetmeni, koreograf ve eğitmen Beyhan Murphy, "Türkiye'nin modern-çağdaş dans tarihinin 'ilk'lerinden çok önemli bir ismi yitirdik. Öncülüğün ve sanat aşkın için teşekkür ediyoruz... Toprağın bol olsun" ifadelerini kullandı. Merhum sanatçı Özkan Uğur'un eşi, koreograf, yönetmen ve yazar Aysun Aslan da şu mesajı paylaştı: "Bana gerçek anlamda contemporary tekniğini tanıtan, kendini dansa vakfetmiş değerli ablam. Mağrur baleciler o zaman bize yamuk der, alay ederlerdi. Bilmeye hiç yanaşmadıkları için bilmedikleri başka dans biçimlerinin de olduğunu kabul etmez, burunlarından kıl aldırmazlardı. Geyvan Abla sayesinde farklı olmanın yamuk olmak değil bir erdem olduğunun farkına vardım." Oyuncu Yavuz Seçkin'in eşi, koreograf Dicle Seçkin ise " Seni çok özleyeceğiz Geyvan hocam. Hepimizin hayatını dokundun. Çok şanslıyım öğrenciniz olduğum için" diye paylaşım yaptı.