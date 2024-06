Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Dany Brillant ve Türkiye'nin önemli caz vokallerinden Selen Beytekin önceki akşam Didim'de birlikte sahne aldı. Türkçe "İyi bayramlar" diyerek bayram kutlaması yapan Dany Brillant, Beytekin'i sahneye davet ederek Frank Sinatra'nın 'Fly Me To The Moon' şarkısını birlikte seslendirdi.