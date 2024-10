Dayakçı müzisyenin 4.5 yıl hapsi istendi

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'e darp ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada geçtiğimiz günlerde tanıklar dinlendi. Tunaboylu, sevgilisi Çelik'i İstanbul Kadıköy'deki evlerinde geçen ağustos ayında darp ettiği gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında 'dirseğim çarptı' savunmasına karşı, "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4.5 yıla kadar hapis istedi.Sanık Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı Bülent Kaos Köksal, ikili arasında çıkan olay üzerine evlerine gittiğini belirterek, "Her ikisi de Aybike'nn kıskançlık duygusu ile Can'a saldırdığını, Can'ın da kendisini korurken dirseğinin Aybike'ye çarptığını anlattılar. Vücudunda çok fazla yaralanma izi görmedim. Aybike'nin yüzünde ufak bir morluk gördüm.Tıbbi konulardan anlamadığım için hastaneye götürüp götürmeme konusunda kendisine sordum. İhtiyacı olmadığını söyledi" dedi. Anne Ayşe Tunaboylu ifadesinde, oğlunun mağdura, "Sana vuran ellerim kırılsın" şeklinde attığı mesaj için, "Oğlumu manipülasyona maruz bıraktığı ve 'grubu dağıtırım' diye tehdit ettiği için çaresiz şekilde bu mesajı attığını söyledi" şeklinde konuştu.Müzisyen Tunaboylu'nun üst komşusu da verdiği ifadesinde Çelik'in küfrettiği Tunaboylu'nun ise 'yeter artık' diye bağırması üzerine olay yerine gittiğini belirterek, "Kendilerine nasihatlerde bulundum, tatlıya bağlamaya çalıştım. Kızın saçı öndeydi, belki dikkatimden kaçmıştır, vücudunda darp izi fark etmedim. 'Böyle ilişki olmaz ayrılın birbirinizi üzmeyin' dediğimde kız bana 'f...k you' dedi. Ben de 'Peki o zaman' deyip ayrıldım. Can'ın şiddet uyguladığını düşünseydim ya da fark etseydim kendim polisi arardım, hastaneye götürürdüm. Hatta eve ilk girdiğimde sanığa 'Kötü bir şey olduysa ağzına bir tane patlatırım' diye de söyledim" dedi.SANIĞIN annesi Ayşe Tunaboylu ise oğlunun böyle bir olaya karışmadığını söyleyerek, "Oğlum, anne ve babası sanatçı olan, evde sürekli sanat konuşulan, kadınerkek eşitliğine inanılan bir ailede yetişmiş olup daha önce böyle bir olay yaşamamıştı. Gözünün nasıl morardığının farkında olmadığını, çünkü kendisine duygusal ajitasyon ile saldırdığını söyledi. Kendisinin kollarını başına doğru kapatıp savunmaya çalıştığını ve en sonunda 'yeter' diyerek kollarını açtığımda dirseğinin değmiş olabileceğini ya da bir yere çarpmış olabileceğini anlattı. Ben oğlumun böyle bir eylemde bulunduğuna inanmıyorum ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.