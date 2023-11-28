‘Deprem bölgesindeki etkinliklerimizi artıracağız’

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, önceki gün deprem bölgesini ziyaret etti. Çadırlarda yaşayan depremzedelerle bir araya gelen ve onlarla fotoğraf çektiren Sağtürk, "Deprem bölgelerinde faaliyetlerinizi iyice arttırma kararı aldık. Yetenekli çocuklarımızı da konservatuvarlarımıza kanalize edebilmek için elimizdeki tüm kuvveti kullanmaya çalışacağız" diyerek şunları söyledi: "Mersin Devlet Opera ve Balemiz, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da yaptığı 15 temsilde 'Şekeronya' çocuk müzikalini depremden etkilenen çocuklarımızla buluşturmuştu. 25 Kasım'da da Hatay'daki geçici konaklama merkezlerinde iki temsil daha yaparak çocuklarımıza moral verdi. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."