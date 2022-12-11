‘Depresyondayım, doğaya yöneldim’

Şarkıcı Seçil Gür, Altunizade'de tarihi bir hamamın içinde açılan mekanda sevenleriyle buluştu. Gür, yeni projelerini soran gazetecilere, "Bu aralar depresyondayım. Spora, doğaya yöneldim. Biraz kendimi iyileştireyim, yeni projeler olacak" diye cevap verdi. Fazıl Say ile eşi Ece Dağıstan'ın el ele adliyeye giderek boşanması hakkında da konuşan Gür, "Keşke ayrılıklar kötü olmasa ama hangi ayrılık iyi ki. Bu duruma Fazıl Say ve ayrıldığı eşi inanılmaz güzel bir örnek oldu. Ben yapabilir miydim bilmiyorum. Ben ayrıldıktan bir süre sonra arkadaş kalabiliyorum çünkü niye ayrıldığımı unutuyorum, kinci değilim" diye konuştu.