Derviş Zaim’in ‘Tavuri’ Belgeseli Amerika yolcusu

DervişZaim'in son projesi olan Tavuri belgeseli, Amerika'nın prestijli belgesel ve kurmaca dışı film festivallerinden biri olarak kabul gören True-False Film Festivali'ne seçildi. Organizasyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin Columbia eyaletinde bulunan Missouri kentinde düzenleniyor. True-False Festivali'nde vizyoner sinemasal örneklerin sergilenmesi amaçlanıyor. Yarışma bölümü bulunmayan festivalde bu yıl tüm dünyadan 33 uzun metrajlı kurmaca olmayan, yaratıcı belgesel ve belgesel gösterilecek. True-False Film Festivali, her yıl başta sinemacı ve müzisyenler olmak üzere farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirmesiyle de tanınıyor. Organizasyon süresince kentteki çeşitli mekanların birlikte kullanılarak, dönüştürücü bir enerji oluşturulması hedefleniyor.