Devlerin arkadaşlığı büyük olur

BİRBİRLERİNDEN AYRILMIYORLAR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi. Dev adamların eşleri de bu özel günde onları yalnız bırakmadı. Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry, Kenan Sipahi'nin eşi İlda Sipahi, Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin ve Sertaç Şanlı'nın eşi Ece Şanlı sıkı dost oldu, birbirlerinden ayrılmıyorlar.

ARKADAŞINI MAÇA HAZIRLADI

Eşlerinin sabadaki dostluğunu pekiştiren kızlar, sık sık ailece de bir araya geliyor. Hatta Ebru Şahin, arkadaşı İlda ile birlikte maça hazırlandı. İlda'nın saçlarını yapan ünlü oyuncu, karşılaşmanın heyecanını tüm gün yaşadı. Gittikleri yerlerde birlikte keşfe çıkan arkadaşlar, çok iyi anlaştıklarını söylüyor.