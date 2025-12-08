Devlet Tiyatroları Berlin’de sanat rüzgarı estirdi

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 10. Berlin Türk Alman Tiyatro Festivali'nde sahnelediği iki önemli oyunla büyük bir başarıya imza attı. Bülent Emin Yarar'in tek kişilik performansı sergilediği 'Hamlet' ve Yetkin Dikinciler ile başrolü paylaştığı 'Profesyonel' sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Festivalin ilk gecesi Ballhaus Prinzenallee sahnesinde, Sabahattin Eyüboğlu çevirisi ve Işıl Kasapoğlu rejisi ile sahnelenen 'Hamlet', kapalı gişe oynadı. Ertesi akşam 'Profesyonel' oyunu ise festivalin en coşkulu anlarına sahne oldu. Yarar ve Dikinciler'in çarpıcı oyunculukları, Berlinli sanatseverleri etkiledi.