Dijitalde 3 günde 6 milyon izlenme

3 Eylül Salı akşamı atv'de izleyici ile buluşan, yapımını NGM'nin üstlendiği sezonun iddialı dizisi 'Bir Gece Masalı', kadrosu ve hikayesi ile reytinglerde olduğu gibi dijitalde de fırtınalar estiriyor.İlk bölümüyle Türkiye ve dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran dizi, sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Dizinin ilk bölümü 3 günde 6 milyon izlenmeyi aştı, YouTube kanalı 250 bin aboneye ulaştı. İkinci bölüm tanıtımı dijital mecralarda 3 günde 9 milyon izlendi. Yeni başlayan diziler arasında bir rekor kırdı. İlk bölümün televizyondaki yayın anında 29.000 tweet ile X'de 1. sıraya oturdu. Bu muazzam etki ve izlenme rakamlarıyla 'Bir Gece Masalı', sosyal medyada adeta fırtına estirdi. Hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük bir ilgi gören dizi, izleyicileri kendine hayran bıraktı.Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğini üstlendiği, Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor. 'Bir Gece Masalı' heyecan dolu 2. bölümü ile 10 Eylül Salı akşamı atv'de!'BirGece Masalı'nda Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, dizideki at binme sahneleriyle dikkatleri çekti. İlk bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Gece Masalı'nın başarılı oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un dizideki at binme sahneleri çok beğenildi. Daha önce de at binen güzel yıldız, dizideki sahneleri için profesyonel ders aldı. Atları çok sevdiğini ve Enopi adlı eski yarış atı ile ok iyi anlaştıklarını belirten oyuncu, bu deneyimini şöyle aktardı; "Çekimlerden bir süre önce kendimi bu konuda geliştirmek adına ders almaya başladım. Daha önce de bindiğim için yabancılık çekmedim. Enopi zaten çok sakin ve uyumlu bir at kolayca alıştık birbirimize ve çekimlerden de çok keyif aldık."