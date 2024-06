Dilan içeride kaldı kardeşleri dışarıya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Çiftin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, 5 Kasım'da cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Savcılık, Dilan başta olmak üzere Sıla ve Can Doğu'nun da yer aldığı 12 şüpheli için tahliye talebiyle dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Hakimlik, çift hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma" ve "Yasadışı bahis" suçları bakımından tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Dilan'ın ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ise tahliye edildi.Hakimlik gerekçesinde şüpheliler açısından delillerin toplanmış olması, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının ön raporu, adli kontrolle de tutukluluktan hedeflenen amacın gerçekleştirilebilir olduğu gerekçeleriyle şüphelilerin tahliyesine karar verdi. Hakimlik şüpheli Dilan Polat için her ne kadar adli kontrol talebi edilmişse de dosyanın mevcut durumu, dosyaya girmiş olan İstanbul Sektörel 3. Denetim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan aklama suçu incelemesi ve araştırma görevine dair değerlendirme raporunun ön mütalaa mahiyetinde olduğu ve şüphelinin rapor kapsamında isnada konu suça ilişkin kuvvetli şüphe barındırdığını vurguladı. Polat'ın adli kontrol talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu davaya devam edildi. Duruşmaya Polat çifti katılmazken müştekiler Metin Serhat A. ve Esra A. konuştu. Esra A., Engin Polat'ın kapısına tekme attığını iddia ederken Metin Serhat A. ise Dilan Polat'ın çığlık atarak küfür ettiğini ileri sürdü. Mahkeme duruşma sonu sanık avukatının tanık dinletme talebinin kabulüne ve mütalaa için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.