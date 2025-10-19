Diyarbakır’dan Gazze’ye anlamlı destek

Antakya Medeniyetler Korosu, tarihi Suriçi'nde barış ve kardeşlik mesajları verdi. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Diyarbakır, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.Antakya Medeniyetler Korosu'nun Suriçi'nde verdiği konser, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun da izlediği konser, farklı inanç ve kültürlerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.Konserde barış, hoşgörü ve kardeşlik temaları ön plandaydı. Diyarbakır'ın tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, müziğin evrensel diliyle birleşerek izleyicilere güçlü duygular yaşattı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını unutmayan Antakya Medeniyetler Korosu, Filistin'e ithafen besteledikleri Arapça 'Holm' adlı eseri seslendirerek salondan büyük alkış aldı. Eser, Filistin halkına barış ve dayanışma mesajı taşıdı.