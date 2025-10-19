Diyarbakır’dan Gazze’ye kardeşlik mesajı!

Antakya Medeniyetler Korosu'nun Suriçi'nde verdiği konser, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun da izlediği konser, farklı inanç ve kültürlerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu. Konserde barış, hoşgörü ve kardeşlik temaları ön plandaydı.