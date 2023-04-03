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Giriş Tarihi: 4.4.2023

İsmail Türüt: Altılı Masa’ya şiir yazdı: "Batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam"

Şarkıcı İsmail Türüt, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa’ya şiir yazdı. Türüt, şiirinde “Batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarını eleştirdi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
İsmail Türüt: Altılı Masa’ya şiir yazdı: Batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam
Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden ünlü şarkıcı İsmail Türüt, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'ya şiir yazdı. "Diyeceklerim vardır şu Altılı Masa'ya" diye başlayan şiirinde Türüt; Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarını eleştiri yağmuruna tuttu.



İŞTE TÜRÜT'ÜN ŞİİRİ:
"Ben liderim diye çıkmışsın piyasaya,
Diyeceklerim vardır şu Altılı Masa'ya.
Bakın Altılı Masa birbirine uymuyor,
Hele Kılıçdaroğlu yenilmekten doymuyor.
Bay Kemal çok hoş adam, dağarcığı boş adam,
Batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam.
Millete ne diyecek Davutoğlu, Babacan, birisi
Başbakan idi birisi de Bakan.
Demokrat Gültekin'in adını bilen yoktur, memleketinden bile peşine gelen yoktur.
Gizli ortakları var biliyoruz, HDP.
PKK, HDP'yi kullanır tepe tepe."
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İsmail Türüt: Altılı Masa’ya şiir yazdı: "Batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam"
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