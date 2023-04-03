İsmail Türüt: Altılı Masa’ya şiir yazdı: "Batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam"

Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden ünlü şarkıcı İsmail Türüt, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'ya şiir yazdı. "Diyeceklerim vardır şu Altılı Masa'ya" diye başlayan şiirinde Türüt; Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarını eleştiri yağmuruna tuttu."Ben liderim diye çıkmışsın piyasaya,Diyeceklerim vardır şu Altılı Masa'ya.Bakın Altılı Masa birbirine uymuyor,Hele Kılıçdaroğlu yenilmekten doymuyor.Bay Kemal çok hoş adam, dağarcığı boş adam,Batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam.Millete ne diyecek Davutoğlu, Babacan, birisiBaşbakan idi birisi de Bakan.Demokrat Gültekin'in adını bilen yoktur, memleketinden bile peşine gelen yoktur.Gizli ortakları var biliyoruz, HDP.PKK, HDP'yi kullanır tepe tepe."