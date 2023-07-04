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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Doğum gününde Yener’le düet

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Doğum gününde Yener’le düet
Şarkıcı Aleyna Dalveren önceki gece 27. yaş gününü arkadaşlarıyla Maltepe'de bir mekanda kutladı. Hande Yener'in sahne aldığı gecede Aleyna Dalveren ünlü şarkıcıyla birlikte 'Benden Bir Tane Daha Yok' şarkısı eşliğinde doğum günü pastasını kesti. Geceye katılan oyuncu Esra Sönmezer, "Aleyna'nın hiçbir doğum gününü kaçırmam. Son zamanlarda yediğini öde tarzı doğum günleri moda oldu. Ben buna çok karşıyım. Sonuçta davet edildiğin bir yere gidiyorsun ve emek harcıyorsun. Aleyna'yı bu konuda çok tebrik ediyorum. Ben doğum günümde kimsenin elini cebine attırmam" dedi.
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Doğum gününde Yener’le düet
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