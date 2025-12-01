‘Dönem işi benim için çok keyifli bir deneyim’

Oyuncu Esra Ronabar, Zekeriyaköy'de özel bir etkinliğe katıldı. 'Sanat İyileştirir' temasıyla sanat ve lezzeti bir araya getiren etkinliğin geliri, Görme Engelliler Derneği iş birliğiyle, görme engelli çocukların eğitimine bağışlandı. Ronabar'ı eşi Barış Falay ve oğulları Mavi Rüzgâr da yalnız bırakmadı. Falay, 'Kuruluş Orhan' dizisinde canlandırdığı Şahinşah Bey rolüyle ilgili "Dönem işleri keyifli bir deneyim... Zırhlar, kat kat kıyafetler... Bunların içinde bile yoruluyorsunuz. Ama ben çok zevk alıyorum" dedi. Sağlığına çok dikkat eden Falay, beslenmesi hakkında da şunları söyledi: "Son dönemde sete evde hazırlanan yemekleri götürüyorum. 3 aydır sefer tasıyla takılıyorum." Falay yeni yılla ilgili de "Utanmadan kahkaha atabileceğimiz yıllar diliyorum" dedi.