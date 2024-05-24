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Giriş Tarihi: 25.5.2024

Down sendromlu gençlerden ‘Kardeşlerim’ setine ziyaret

atv’nin sevilen dizisi ‘Kardeşlerim’in setini geçtiğimiz günlerde iki özel konuk ziyaret etti. Down sendromlu Sude Naz ve Uğur Gençal, dizi oyuncularıyla keyifli saatler geçirdi. İkiliye hoş bir sürpriz yapılarak dizide de rol verildi

Down sendromlu gençlerden ‘Kardeşlerim’ setine ziyaret
Türkiye Down Sendromu Derneği üyelerinden Sude Naz ve Uğur Gençal, atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinin setine konuk oldu. Down sendromlu gençler, sette dizinin başarılı oyuncuları Celil Nalçakan ve Dilara Sümbül ile bir araya geldi.




İki oyuncu, konuklarıyla yakından ilgilendi, onlarla bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Neşeli anların yaşandığı ziyaret sırasında Down sendromlu gençlere bir sürpriz de yapıldı. Sude Naz ve Uğur Gençal, hoş bir anı olması için 'Kardeşlerim'de konuk oyuncu olarak oynatıldı.




'HER ALANDA EŞİTİZ'
Dizinin oyuncuları, Down sendromlu bireylerle ilgili toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşmasının önemine dikkat çekti: "+1 farkla yaşamın her alanında beraberiz, eşitiz. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Biz dostuz ve onları çok seviyoruz."

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Down sendromlu gençlerden ‘Kardeşlerim’ setine ziyaret
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