Düğünde fit olmak için 25 kilo verdi

61 yaşındaki aktör Russell Crowe, katıldığı podcast'te sağlığı hakkında konuştu. Crowe, kişiselleştirilmiş sağlık planları sunan bir yaşam programı sayesinde 126 kilodan 100 kiloya düştüğünü belirtti.İndependent Türkçe'de yayınlanan habere göre; Crowe'a yakın bir kaynak oyuncunun 32 yaşındaki oyuncu Britney Theriot'yla evleneceği, düğünde formda görünmek için fazlalıklarından kurtulmak istediğini belirtiyor.Öte yandan Crowe eskiden aldığı yaralar nedeniyle artrit olduğunu, omuzlarında ve dizlerinde ağrılar olduğunu, yeni rejiminin ise iltihabını azaltmakla kalmayıp kas kütlesini de artırdığını söylüyor.Aktörün kilosuyla ilgili yorumlar, eylüldeki Zürih Film Festivali'nde görüntülenmesinin ardından geldi. Oyuncu, Altın Göz Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kabul ederken lacivert bir takım elbiseyle fit bir görünüm sergiledi.