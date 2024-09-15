Düğüne sadece 60 kişi davetli

Sanatçı Yavuz Bingöl, Kıbrıs Girne'de konser verdi. Yaz aylarının kendisi için çok güzel geçtiğini belirten Bingöl, "İlk kez burada sahne alacağım, çok heyecanlıyım. Çalışmaya devam ediyoruz. AKM'de yapacağımız etkinliğe hazırlanıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. Son olarak dört yıl önce bir dizide rol alan Bingöl, "Biraz ara verdim oyunculuğa, bu sene inşallah bir yapımda olacağım.Yeni projeyle ekranlara dönüyorum, sürpriz olsun" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde altı yıldır beraber olduğu Nilşah Ağaoğlu ile evlilik kararı alan Yavuz Bingöl, "25 Ekim'de 50-60 kişilik dostlar ve aile arasında bir nikah yapacağız. Uzun zamandır zaten birlikteydik, şimdi bunu nikah ile taçlandıracağız" dedi.