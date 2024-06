Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Donald Sutherland hayatını kaybetti

Hollywood önemli bir yıldızını kaybetti. MASH, Klute ve The Hunger Games filmlerindeki rolleriyle tanınan deneyimli aktör Donald Sutherland bir süredir tedavi görüyordu.

Oğlu Kiefer Sutherland "Size üzüntüyle babam Donald Sutherland'in vefat ettiğini söylüyorum" dedi. Kiefer Sutherland, babasının sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

200'ÜN ÜZERİNDE FİLMDE ROL ALDI

Kanadalı aktörün en önemli rollerinden biri Kore Savaşı'ndaki sağlık görevlileri hakkındaki 1970 yapımı MASH filmindeki cerrah Hawkeye Pierce rolüydü.

Sutherland, 200'ün üzerinde filmde rol aldı.

DONALD SUTHERLAND KİMDİR?

17 Temmuz 1935'te Kanada'nın New Brunswick kentinde doğan Sutherland, 1957'de Londra'ya gitmek üzere Kanada'dan ayrılmadan önce bir radyoda muhabir olarak çalıştı. Daha sonra Londra Müzik ve Dram Sanat Akademisi'nde eğitim gördü.

Sutherland 1967'de gösterime giren aksiyon filmi The Dirty Dozen'da başrol oynadı.

Sutherland ile Alan J. Pakula'nın Klute filminde rol arkadaşı olan Jane Fonda, bu rolle Oscar kazandı. 1973 yapımı Don't Look Now'daki seks sahnesinin ardından pek çok izleyici, Sutherland'ın rol arkadaşı Julie Christie ile gerçekten seviştiklerine inandı fakat Sutherland daha sonra bu söylentileri yalanladı.

Sutherland 1970'lerde ayrıca The Eagle Has Landed filminde bir IRA militanını, National Lampoon's Animal House filminde esrar içen bir üniversite profesörünü ve 1978 yapımı Invasion of the Body Snatchers filminde başrol oynadı.

2000'li yıllarda televizyona yönelen Sutherland, Dirty Sexy Money ve Commander-in-Chief gibi dizilerde rol aldı.