Dünyaca ünlü şarkıcıdan şoke eden haber: Jubilant Sykes evinde ölü bulundu! 31 yaşındaki oğlu gözaltına alındı

Grammy'ye aday gösterilen dünyaca ünlü bariton Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde yaşanan dehşet verici bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Santa Monica polisinin yaptığı resmi açıklamaya göre, 71 yaşındaki sanatçının ölümüne ilişkin baş şüpheli olarak oğlu Micah Sykes gözaltına alındı.

Olay, 8 Aralık Pazartesi akşamı Delaware Avenue çevresindeki sakin bir mahallede meydana geldi. Polis ekipleri, "evde saldırı" ihbarı üzerine kısa sürede adrese ulaştı.

Eve girdiklerinde ağır yaralı halde bulunan Sykes'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen sanatçı kurtarılamadı.

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, mahalle sakinleri Sykes'ın yıllardır bölgede sevilen, saygın ve yardımsever biri olarak tanındığını dile getirdi.

Ünlü sanatçının komşuları, Sykes'in uzun süredir aynı evde yaşadığı ve çevresindeki insanlarla iyi iletişim halinde olduğunu açıkladı. Ancak komşular, 31 yaşındaki oğlunun ruh sağlığıyla ilgili problemler yaşadığını ileri sürdü.