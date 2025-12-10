Haberler Günaydın Haberleri Dünyaca ünlü şarkıcıdan şoke eden haber: Jubilant Sykes evinde ölü bulundu! 31 yaşındaki oğlu gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 10.12.2025 11:56 Son Güncelleme: 10.12.2025 12:00

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şoke eden haber: Jubilant Sykes evinde ölü bulundu! 31 yaşındaki oğlu gözaltına alındı

71 yaşındaki Amerikalı bariton Jubilant Sykes'ın, Santa Monica’daki evinde bıçaklanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaya dair polis ekipleri ünlü baritonun oğlu Micah Sykes’i, cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şoke eden haber: Jubilant Sykes evinde ölü bulundu! 31 yaşındaki oğlu gözaltına alındı
  • ABONE OL

Grammy'ye aday gösterilen dünyaca ünlü bariton Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde yaşanan dehşet verici bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Santa Monica polisinin yaptığı resmi açıklamaya göre, 71 yaşındaki sanatçının ölümüne ilişkin baş şüpheli olarak oğlu Micah Sykes gözaltına alındı.

Olay, 8 Aralık Pazartesi akşamı Delaware Avenue çevresindeki sakin bir mahallede meydana geldi. Polis ekipleri, "evde saldırı" ihbarı üzerine kısa sürede adrese ulaştı.

Eve girdiklerinde ağır yaralı halde bulunan Sykes'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen sanatçı kurtarılamadı.

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, mahalle sakinleri Sykes'ın yıllardır bölgede sevilen, saygın ve yardımsever biri olarak tanındığını dile getirdi.

Ünlü sanatçının komşuları, Sykes'in uzun süredir aynı evde yaşadığı ve çevresindeki insanlarla iyi iletişim halinde olduğunu açıkladı. Ancak komşular, 31 yaşındaki oğlunun ruh sağlığıyla ilgili problemler yaşadığını ileri sürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyaca ünlü şarkıcıdan şoke eden haber: Jubilant Sykes evinde ölü bulundu! 31 yaşındaki oğlu gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz