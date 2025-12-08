Dünyanın en güzel 10’uncu aktristi Hande Erçel

Güzelliği, global popülaritesi ve ekrandaki etkisiyle öne çıkan kadın oyuncuların seçildiği ve 2026'nın ilk yarısına kadar geçerli olacağı açıklanan "Dünyanın En Güzel 10 aktrisi - 2025/2026" sıralaması yayınlandı.

2024 yılına ait sıralamanın korunduğu ve 2026 yılının ilk yarısına kadar geçerli olacağı açıklanan bu listeye Avustralya'dan Hindistan'a, Pakistan'dan Türkiye'ye birçok ünlü girdi. 35 yaşındaki Avustralyalı Margot Robbie'nin ilk sırada olduğu listenin 10'uncu sırasında ünlü oyuncu Hande Erçel yer alıyor.

Listenin ikincisi sırasında Amerikalı oyuncu Shailene Woodley, üçüncü sırada Çinli aktris Dilraba Dilmurat var. 'Dünyanın En Güzel 10 Aktristi' listesine giren isimler arasında Nancy McDonie, Kriti Sanon, Hania Aamir, Ana de Armas, Emma Watson, Amber Heard da bulunuyor.