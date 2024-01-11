Düşük kira davası

Ferzan Özpetek, 2013 yılında İstanbul'un en işlek yerlerinden birisi olan Beyoğlu Cezayir Sokak'taki dubleks dükkanını, Arkeoloji Sanat Yayınları'na kiraladı. Taraflar sözleşmede kira bedeli olarak 2 bin 700 liraya anlaştı. Ancak aradan geçen 11 yıllık sürede dükkanın kira bedeli, aynı sokaktaki diğer mülklere göre düşük kaldı. Ünlü yönetmen de ihtarname çekerek artış istedi. Kiracıları da 8 bin 370 lira ödemeye başladı.Avukatı aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Özpetek, kira artışının adaletli olmadığını, mahkemenin tespit yapmasını istedi. Başvuru sonrası dosyaya bilirkişi atandı. Bilirkişi heyeti, yapılan inceleme sonrası aynı sokakta bulunan emsal dükkanların kira bedellerinin 19 bin 500, stopaj ile birlikte 24 bin 431 lira olduğunu ifade etti. Bu rapor sonrası mahkeme, karar verecek.