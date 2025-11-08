Ed Westwick’in ex aşkı Kapadokya’da

Dünyayı kasıp kavuran Gossip Girl dizisinde oynadığı 'Chuck' karakteriyle büyük üne kavuşan Ed Westwick'in eski sevgilisi Güney Afrikalı manken Tamara Francesconi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.Kapadokya'ya giden ünlü manken, at binip tur attı, tarihi güzellikler karşısında büyülendi. Akşam saatlerinde semazen gösterisini izleyen Francesconi, hayran kaldı. Mutfakla ilgili olan ünlü manken, yerel çiftlikleri gezip yöresel tatları da deneyimledi. "Aşçılık becerilerimi geliştiriyorum" diyen Tamara Francesconi, yöre halkından dolma yapmayı öğrendi.