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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Ekmek aldık eve gidiyoruz

Ekmek aldık eve gidiyoruz
İKİ usta oyuncu Haki Biçici ile eşi Derya Karadaş, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Oldukça mutlu görünen çift gazeteciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Önümüzdeki aylarda yeni filmlerinin vizyona girmesi heyecanını yaşayan ve bu konu hakkında konuşan çift, "Bir aile hikayesi, aynı gün içinde aile birbirine giriyor. Şubat ayını bekliyoruz." İlişkileri hakkındaki sorulara da, "Her şey çok güzel, evlilik te güzel gidiyor. Biz 10 yıldır beraberiz, 7 yıl önce evlendik. Şimdi de ekmek aldık, evimize gidiyoruz" diyerek herkesi güldürdüler.
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Ekmek aldık eve gidiyoruz
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