Emrah 15 yıl sonra ilk kez sahnede! “karşınıza çok şık çıkmak istedim”

Şarkıcı Emrah, önceki gece 15 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Emrah, sahnede sevenlerine birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Kostümü ile ilgili ise, "Uzun zaman sonra karşınıza çok şık çıkmak istedim. Heyecanlıydım ama sizlerle buluşunca biraz rahatladım" dedi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Emrah, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "15 seneyi aşkın bir süredir sahneye çıkmıyorum. Aslında çok öyle ayarlanmış bir şey değildi. Çok yoğundum o yüzden oldu. Çok özledim diyebilirim. Sevilen şarkılarımı beni sevenler ile söylemekten büyük keyif alıyorum. Sürekli mesajlar geliyordu, görenler soruyordu ne zaman sahneye çıkacaksınız diye ama bugün buraya nasip oldu" diyerek heyecanını ve düşüncelerini dile getirdi.