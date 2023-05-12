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Giriş Tarihi: 12.5.2023 16:51 Son Güncelleme: 12.5.2023 16:51

Emre Altuğ'un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Emre Altuğ'un acı günü... Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, baba acısıyla sarsıldı. Bir süredir zatürre tedavisi gören Emre Altuğ'un babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sonrası ünlü şarkıcı İstanbul'da bir mekanda vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu. Cenaze programı ise henüz netleşmedi. İşte detaylar...

Emre Altuğ’un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!

"Yalı Çapkını" dizisiyle şimdilerde ekranlarda boy gösteren, bir yandan da konserlerine devam eden ünlü sanatçı Emre Altuğ, aldığı acı haber ile sarsıldı. Her paylaşımıyla ve açıklamasıyla magazin gündeminde yer almayı başaran ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, aldığı acı haberle yıkıldı.

CENAZE TÖRENİ NETLEŞMEDİ

Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle kahroldu. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor.

Emre Altuğ, bugün İstanbul'da vereceği konseri de iptal etti, duyuruyu ise sosyal medya hesabından yaptı.

10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Emre Altuğ'un babasından geriye işte bu kareler kaldı...

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Emre Altuğ'un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!
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