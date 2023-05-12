Emre Altuğ’un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!

"Yalı Çapkını" dizisiyle şimdilerde ekranlarda boy gösteren, bir yandan da konserlerine devam eden ünlü sanatçı Emre Altuğ, aldığı acı haber ile sarsıldı. Her paylaşımıyla ve açıklamasıyla magazin gündeminde yer almayı başaran ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, aldığı acı haberle yıkıldı.
CENAZE TÖRENİ NETLEŞMEDİ
Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle kahroldu. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Emre Altuğ, bugün İstanbul'da vereceği konseri de iptal etti, duyuruyu ise sosyal medya hesabından yaptı.
10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ
Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.
Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.