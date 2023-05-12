Emre Altuğ’un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!

"Yalı Çapkını" dizisiyle şimdilerde ekranlarda boy gösteren, bir yandan da konserlerine devam eden ünlü sanatçı Emre Altuğ, aldığı acı haber ile sarsıldı. Her paylaşımıyla ve açıklamasıyla magazin gündeminde yer almayı başaran ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, aldığı acı haberle yıkıldı.