En çok izlenen 3 diziden biri ‘Hercai’

atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan 'Hercai'nin ekran yolculuğu bitmiş olsa da başarısıyla yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor. Glance tarafından hazırlanan, 'The Rise of Non- English Drama' raporuna göre; atv'nin en çok satın alınan Türk dizilerinden biri olan 'Hercai', 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu. atv, yayınladığı içeriklerin hem yerel hem de dünya çapında sınır tanımadan başarılı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.'HERCAİ', Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Telemundo ve İspanya'da yayın faaliyetlerini sürdüren Nova kanallarında Prime Time'da en yüksek izlenme oranını alarak Türk rakiplerini geride bıraktı.