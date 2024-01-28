Eren ailesi için zor günler

ATV'NİN sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. 114. bölümde; Suzan olay yerinde hayatını kaybetti. Akif, Süreyya'yı tutuklanmaması için sessiz kalmaya ikna etti. Kötü haberi öğrenen Ömer ve Yaman hastanede soluğu aldı. Ancak en zor görev Ömer'e kaldı. Ömer morgda annesini teşhis ederken gözyaşları içerisinde vedalaştı. Yaman, ona çarpan otomobilin sürücüsünün peşine düştü. Tolga, Yasminlerde ders çalışırken Sado'nun videosunu izleyerek tüm gerçekleri öğrendi. Matematik yarışmasında 1. olan Ömer kazandığı başarıyı annesine ithaf etti. Eren Ailesi'nin kapısını çalan avukat ise kötü haber getirdi.