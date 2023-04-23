‘Eşim evde şarkı söylemiyor’

AslıHünel ve eşi Savaş Yurtsever, bayramı Kıbrıs'ta geçirdi. Gazetecilerle konuşan çiftten Yurtsever, eşinin hep şehir dışında olduğundan yakınarak sözlerine şöyle devam etti: "Aslı çok çalışıyor. Evde şarkı da söylemiyor. Ben bunu ilk söylediğimde 'Sen benim kaşemi biliyor musun?' dedi. Bir gün evde otururken maç açtım. Koyu bir Galatasaray taraftarıyımdır. Maçı izlerken başladı şarkı söylemeye. İlgiyi maça verdim ya, başladı söylenmeye. 'Sıkıysa kapatma' dedi. Biz de kapattık, eşimi dinledik."