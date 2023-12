Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, önceki gece Kuruçeşme'de 30. yaş gününü dostları ile birlikte kutladı. May, "Biz pastayı altından keseriz. Hayatın yükselsin anlamına geliyor" dedi. Eşi Hüseyin Kara ile 12 yıldır birlikte olan May, doğum günü hediyelerinden bahsederken ise gülerek "Eşim bana yeni bir telefon hediye aldı, bir de Brezilya bileti, ikimize de aldı aslında, beraber gidiyoruz. 40 günlük bir tatil olacak. Annemi görmedim 2 yıldır, benim için en güzel hediye bu" diye konuştu.