Eşiyle birlikte konser verdi

İstanbul'da yaşayan müzisyen Umut Gündüz eşiyle birlikte memlekete Varto'da ilk kez konser verdi. Varto Kültür Merkezi'nde bulunan konferans salonunda müzik severlerle buluşan Gündüz, Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe ve Zazaca şarkılar da seslendiriyor. Vartolu ozanları da sahneye çıkaran müzisyen, yeni klibini de Varto'da çekeceğini açıkladı. Şarkıcı konser öncesi basın mensuplarına, "Burada herkes sanata ve kültüre sahip çıkıyor. Ozanlarla derleme çalışmaları yapıyorum. Ozanların desteklenmesi lazım. Buradaki ilk konserim. Heyecan ve mutluluk var" dedi.