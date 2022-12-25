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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Atara atar gidere gider

Zeynep Dizdar, “Sosyal medyada yokum çünkü çıkan polemiklere dahil olmak istemiyorum” dedi. Dizdar ardından “Ama birisi laf atarsa asla lafımı da esirgemem” diyerek gerekirse kavgadan kaçınmayacağını da belirtti

Atara atar gidere gider
Şarkıcı Zeynep Dizdar sahne aldığı davette çok konuşulan nafaka davalarıyla ilgili konuştu. Dizdar, "Belli yaşa kadar çocuk için ödeme yapılır ama ondan sonra anne de, baba da katkıda bulunacak. Ömür boyu babanın katkıda bulunması yanlış. Boşandığım kişinin sürekli bana destek olmasını istemem. Kadının bu kadar erkeğe muhtaç olmasını sevmiyorum" dedi.
Sosyal medyayı çok sevmediğini de belirten Dizdar, "Sosyal medyada çok yokum. Polemiklere dahil olmuyorum. O yüzden magazinde de pek yokum sanırım. Ama birisi laf atarsa asla cümlelerimi esirgemem" diyerek güldü.
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Atara atar gidere gider
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