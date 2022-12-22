Esra Balamir: “Kovularak ünlü oldum, Müge Anlı bana sahip çıktı”

Kovularak ünlü olduğunu ve Müge Anlı'nın kendisine sahip çıktığını söyleyen Balamir kariyer başlangıcını " Biraz değişik başladı. Çok küçük yaşta albümüm çıktı. Sonrasında büyük bir kanaldan sunuculuk teklifi geldi. Ben acayip özgüvenli bir kızdım. Sunuculuğu çok sevdim. Biraz da eğitimini aldım. Çok enteresan bir şey oldu. Ben kovularak ünlü oldum. Çalıştığım kanalda terfi etmiştim. Bir başka kanalın gecesine gittiğim için kovuldum. 'Özel hayatındaki disiplinsizliği yüzünden kovuldu' diye manşet oldum. Sokakta beni 'kovulan kız' diye gösterdiler. Sevgili Müge Anlı'da bana çok güzel destek olmuştu. Bana sahip çıktı. Daha sonra çok daha iyi bir kanala transfer oldum. Hayatımın dönüm noktasıydı. Ama şöhret kariyerimi kötü yönettim. Çünkü ben hırslı ve azimli bir insan değilim. Aslında tam memur olacak bir kızmışım. Rutin şeyleri seviyorum." sözleriyle anlattı.
Nasılsın, hayatın nasıl gidiyor?
Her şey güzel gidiyor. Ben zaten kendi içinde neşesi olan bir insan olduğum için hayat genellikle güzel geçiyor. En mutsuz anımda bile gülerek devam eden bir insanım.
Son şarkın Jargon'u çıkarttığında nasıl tepkiler aldın?
Ben müziği kendi istediğim zamanlarda hobi olarak yapıyorum. Bu işe sunuculuk ile başladım, sonrasında sunuculuk ile devam ettiğim için şarkı söylediğim kısmı herkes unuttu. Ara ara beğendiğim bir şey olursa yapıyorum. Jargon'da öyleydi. Aklımda kalacağına hayata geçirmek istedim. Benim için güzel bir çalışmaydı. Sevdiğim şarkıyı söylediğim sürece benim için sıkıntı yok. Adamım şarkısı çok güzel etki yaratmıştı. Arkasından çok güzel bir şey yapmam gerekiyordu. Ama bir Z kuşağı var ki benim asla anlamadığım şarkıları dinliyorlar. Yeni şarkıları ben ezberleyemiyorum. Tekerleme gibi. Efkârlanmak için değil eğlenmek için dinleyebiliyorum.
Neden kalıcı şarkı çıkmıyor?
Duygu farklı ve zor. Eskiden az ve öz sözler vardı. Daha anlamı vardı.
Sana gelen şarkılardan reddettiğin ya da içine sinmeyen şarkılar oldu mu?
Aslında benim reddettiğim değil de etraftan etkilenip reddettiğim şarkı oldu. Faruk K'dan etkilenip 'Binlerce dansöz var' şarkısını almadım. Sonra o şarkı her çaldığında Faruk'ta vicdan azabı çekti. Bir de 'Bu şarkı kesin tutar' dediğim Türkan şarkısı oldu. Demet Akalın'a gidip 'Bunu benim için oku' dedim. Demet Akalın'ın Çalkala şarkısını duyduğumda da 'Bunu koymayalım, çıkaralım albümden' dedim. Ama şarkı patladı. Adamım şarkısını da 7 yıl öncesinde almıştım. 7 sene sonrasında yaptığımda şarkı yeniden patladı. Her zaman '7 sene öncesinde yapsam ne olurdu' diye hep düşündüm.
Klip çekiminde yaşadığın komik bir anın var mı? Klipte herkes arkadaşın, tepki aldın mı?
Cast'ı bedavaya getirmek benim işim. Ben klipte tanımadığım bir çocukla yakınlaşamıyorum. Adam beni ellediğinde ben kazık gibi oluyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Bu sefer Doğancan'ı oynattık. Aslında öyle bir kız olmadığımı fark ettim. Doğancan'ın üstüne yürüdüm, onu sıkıştırdım.
Müzik tarzını değiştirmeyi düşündün mü?
Rap'e geçmek için o şarkıyı algılamam lazım. Bilemiyorum, büyük bir şey söyleyemem. Çok müthiş bir şey gelirse yaparım. Çocukluğumdan beri müzikle hep ilgiliydim.
Kariyer yolculuğun nasıl başladı?
Biraz değişik başladı. Çok küçük yaşta albümüm çıktı. Sonrasında büyük bir kanaldan sunuculuk teklifi geldi. Ben acayip özgüvenli bir kızdım. Sunuculuğu çok sevdim. Biraz da eğitimini aldım. Çok enteresan bir şey oldu. Ben kovularak ünlü oldum. Çalıştığım kanalda terfi etmiştim. Bir başka kanalın gecesine gittiğim için kovuldum. 'Özel hayatındaki disiplinsizliği yüzünden kovuldu' diye manşet oldum. Sokakta beni 'kovulan kız' diye gösterdiler. Sevgili Müge Anlı'da bana çok güzel destek olmuştu. Bana sahip çıktı. Daha sonra çok daha iyi bir kanala transfer oldum. Hayatımın dönüm noktasıydı. Ama şöhret kariyerimi kötü yönettim. Çünkü ben hırslı ve azimli bir insan değilim. Aslında tam memur olacak bir kızmışım. Rutin şeyleri seviyorum.
Bir dönem oyunculuk da yaptın. Tekrar ekranlara dönmek ister misin?
Sunuculuk hayatımda birkaç aydır yok. Teklif gelirse olur. Sunuculuk illaki hayatımın her yerinde olur. Ben oyunculuğa başrol ile başladım. Sonrasında oyunculuk bana çok emek geldi. Sabahtan akşama kadar sana sahne gelmesini bekliyorsun. O zaman fiyatlar bugün gibi değildi. Bugün verilen paraları verselerdi ben o işe devam etmez miydim? O zamanlar kuş kadar para verip bütün gününü alıyorlardı. Ama kötü kadın rolünü oynamak isterdim.
YouTube'a atılmayı düşünüyor musun?
Bence YouTube değişik bir yer. Bana bir arkadaşım yıllar önce kanal açmayı teklif etmişti. Ben de o zamanlar çok iyi bir kanalda program sunuyordum. Arkadaşıma 'Delirdin herhalde' dedim. Şimdi çok pişmanım. YouTube çok rahat. Ben Danla Bilic'i izledim ve 'Ne güzel küfür edebiliyor' dedim.
YouTuber ve TikToker'ların şarkı çıkarmasına ne diyorsun?
Çok güzel para kazanıyorlar. Sefasını onlar sürüyorlar. Ama aktif gözükmek için yapıyorlar. İsteyen istediğini yapsın.
Kıyafet seçimlerini nasıl yapıyorsun?
Ben denerim. Kıyafete verdiğim para ile kendime holding kurardım. Bir kısmını satarak yenilerini alıyorum. Taşıyabildiğimi düşünürsem dekolte de giyerim.
Müziğin değeri tık ile ölçülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Son şarkımı çıkarttığımda bana 'Sosyal medyacı ile çalış' dediler. Kendimi kandırmış olurdum. Adamım şarkım 1,3 milyon izlenmiş, Jargon şarkım 160 binde kaldı. Bu benim karnem.
Dönüm noktam diyebileceğin bir olayın var mı?
Bence hastalığım. Belki çok daha hırslı ve daha farklı bir yerde olabilirdim. Çok küçük yaşta hastalandım. O saatten sonra ne istiyorsam onun için yaşadım.
Soyadımı almayan adam ile evlenmem diyordun, bu konuda fikrin aynı mı?
Böyle hayal ettim ama şu an erkek arkadaşım benim soyadımı almaz. Hayaller hayatlar kısmı burada başlıyor. Ama alan olsa çok mutlu olurdum.