Esra Balamir: “Kovularak ünlü oldum, Müge Anlı bana sahip çıktı”

Nasılsın, hayatın nasıl gidiyor?

Her şey güzel gidiyor. Ben zaten kendi içinde neşesi olan bir insan olduğum için hayat genellikle güzel geçiyor. En mutsuz anımda bile gülerek devam eden bir insanım.

Son şarkın Jargon'u çıkarttığında nasıl tepkiler aldın?

Ben müziği kendi istediğim zamanlarda hobi olarak yapıyorum. Bu işe sunuculuk ile başladım, sonrasında sunuculuk ile devam ettiğim için şarkı söylediğim kısmı herkes unuttu. Ara ara beğendiğim bir şey olursa yapıyorum. Jargon'da öyleydi. Aklımda kalacağına hayata geçirmek istedim. Benim için güzel bir çalışmaydı. Sevdiğim şarkıyı söylediğim sürece benim için sıkıntı yok. Adamım şarkısı çok güzel etki yaratmıştı. Arkasından çok güzel bir şey yapmam gerekiyordu. Ama bir Z kuşağı var ki benim asla anlamadığım şarkıları dinliyorlar. Yeni şarkıları ben ezberleyemiyorum. Tekerleme gibi. Efkârlanmak için değil eğlenmek için dinleyebiliyorum.

Neden kalıcı şarkı çıkmıyor?

Duygu farklı ve zor. Eskiden az ve öz sözler vardı. Daha anlamı vardı.

Sana gelen şarkılardan reddettiğin ya da içine sinmeyen şarkılar oldu mu?

Aslında benim reddettiğim değil de etraftan etkilenip reddettiğim şarkı oldu. Faruk K'dan etkilenip 'Binlerce dansöz var' şarkısını almadım. Sonra o şarkı her çaldığında Faruk'ta vicdan azabı çekti. Bir de 'Bu şarkı kesin tutar' dediğim Türkan şarkısı oldu. Demet Akalın'a gidip 'Bunu benim için oku' dedim. Demet Akalın'ın Çalkala şarkısını duyduğumda da 'Bunu koymayalım, çıkaralım albümden' dedim. Ama şarkı patladı. Adamım şarkısını da 7 yıl öncesinde almıştım. 7 sene sonrasında yaptığımda şarkı yeniden patladı. Her zaman '7 sene öncesinde yapsam ne olurdu' diye hep düşündüm.

Klip çekiminde yaşadığın komik bir anın var mı? Klipte herkes arkadaşın, tepki aldın mı?

Cast'ı bedavaya getirmek benim işim. Ben klipte tanımadığım bir çocukla yakınlaşamıyorum. Adam beni ellediğinde ben kazık gibi oluyorum. Kaçmaya çalışıyorum. Bu sefer Doğancan'ı oynattık. Aslında öyle bir kız olmadığımı fark ettim. Doğancan'ın üstüne yürüdüm, onu sıkıştırdım.