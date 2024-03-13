Esra Erol’dan kadınlara mesaj: Kendinize hedef koyun ve disiplinli olun’

Turkuvaz Akademi ev sahipliğinde, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Turkuvaz Akademi 'Diyalog' Semineri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak gerçekleştirildi. Programın ilk seminerinde başarılı programcı Esra Erol, Turkuvaz Medya Çalışanları ile buluştu. Seminer boyunca Kadınlar Günü'nün anlamını katılımcılarla paylaşan Erol, kendi hayat hikayesinden kesitler sunarak sahip olduğu ilkelere nasıl ulaştığının altını çizdi ve kadınların toplumsal hayattaki rolü konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Erol, "Hayallerinizi gerçekleştirmek için hedef koymanız ve o hedefe ulaşmak için disiplinli şekilde çalışmanız gerekir" mesajını verdi.