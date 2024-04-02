Oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile görüntülendi. Oyunculuğunun yanı sıra söylediği şarkılarla, son olarak ise Salih Bademci'yle yaptıkları düetle adından söz ettiren Bahadır, şunları söyledi: "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Salih'le (Bademci) de yan yana geldiğimizde kendimizi durduramıyoruz. Çok keyifli anlar yaşıyoruz. Emir çaldığı zaman çok özel anlar oluyor. Ama evde sürekli şarkı söylemiyoruz tabii. Bir albüm çalışmamız var. Ama günler o kadar yoğun geçiyor ki, hepsini sırayla yapacağız.''