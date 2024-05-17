‘Evet-Hayır’ın sesi yaşamını yitirdi

Unutulmaz yarışma 'Evet-Hayır' ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, İstanbul Taksim'de uzun süredir tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliğine bağlı 89 yaşında hayatını kaybetti. Yolaç'ın cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir taziye mesajı yayımladı. Ersoy, mesajında, "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından Erkan Yolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız.Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışan Yolaç, BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı. 1964'te iki sinema filminde oyuncu olarak rol aldı. 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976'da evlendi.